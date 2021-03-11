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نادال يعتذر عن بطولة دبي

الرياضة

نادال يعتذر عن بطولة دبي
AFP PAUL CROCK
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قال رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا الخميس إنه لن ينافس في بطولة دبي للتنس الأسبوع المقبل لعدم اكتمال تعافيه من مشكلة بالظهر.

وعانى نادال من المشكلة خلال الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، وغاب عن مباريات إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين لكنه وصل إلى دور الثمانية في ملبورن بارك دون أن يخسر مجموعة قبل هزيمته أمام ستيفانوس تيتيباس.

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ولم يلعب نادال البالغ 34 عاما، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، منذ هذه الهزيمة ونال بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة دبي خلال الفترة بين 14 و20 مارس.

وقال نادال عبر "تويتر": "أود أن أشكر بطولة دبي على الدعوة المرسلة لي وفكرنا جديا في الحضور لكنني لا أعتقد أنني جاهز للعب".

ومن المتوقع أن يشارك نادال في بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق يوم 24 مارس وتستمر حتى الرابع من أبريل.

المصدر:"رويترز"

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