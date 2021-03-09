تقرير: كيليان مبابي يبلغ سان جيرمان بقراره النهائي

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير في تقرير له اليوم الثلاثاء، عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، من تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من ناديه لربطه بعقد جديد، ومحاولات أخرى من ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن مبابي مصر على رفض تجديد عقده مع سان جيرمان، ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأضاف التقرير، أن سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده لمدة 4 أو 5 مواسم جديدة، ومعادلة راتبه براتب زميله البرازيلي نيمار، وحصوله على 30 مليون يورو سنويا، لكنه رفض العرض.

وإذا بقي مبابي مصرا على عدم تجديد عقده، لن يكون أمام باريس سان جيرمان سوى خيارين، الأول هو بيعه في الصيف المقبل والاستفادة ماليا، والثاني هو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده ومن ثم رحيله مجانا.

🤝"Si Mbappé quiere dinero se quedará en París. Si quiere ser el mejor jugador del mundo fichará por el Real Madrid".



EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONESpic.twitter.com/Z3tb6GqEaP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2021

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وذكر التقرير أن مبابي إذا أراد المال فعليه تجديد عقده مع سان جيرمان، وإذا كان يريد أن يصبح أفضل لاعب في العالم فعليه الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

المصدر: elchiringuitotv/twitter