مدرب سان جيرمان حزين لغياب نيمار عن مواجهة برشلونة وغير مهتم بـ"ريمونتادا 2017" الشهيرة

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حزنه لعدم قدرة البرازيلي نيمار على العودة في مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وغاب نيمار عن ذهاب دور الـ16 أمام فريقه السابق بسبب إصابة في الفخذ لكن غيابه لم يكن مؤثرا بعد الانتصار الكبير الذي حقق الفريق الباريسي بنتيجة 4-1 في "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني بفضل "هاتريك" كيليان مبابي.

وكان النجم البرازيلي يأمل في العودة في مباراة الإياب على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي، لكنه ما زال يتعافى من الإصابة، وسيستعيد بطل فرنسا جهود الثنائي أنخيل دي ماريا وأليساندرو فلورينتسي بعد الغياب عن المباراة الأولى.

وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء: "الطاقمان الطبي والبدني قاما بعمل كبير لمحاولة عودة نيمار في هذه المباراة وبشكل عام. الأمر مخيب لأنه كان متحمسا للعب".

وأضاف: "لا يريد اللعب في دوري الأبطال فقط بل يريد أن يكون جاهزا لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا في الكأس والدوري أيضا. إنها لحظة صعبة له إذ كان يتوقع التعافي والآن أصبح بحاجة إلى عدة أيام ونتمنى عودته في أسرع وقت لمساعدة الفريق".

🎙️ Mauricio Pochettino: "We have to be totally focussed on the game, just as we were for the first leg"https://t.co/U5lmVhukqN — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2021

وفي عام 2017 فرط باريس سان جيرمان في انتصاره برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 في فرنسا، ليخسر إيابا 6-1 أمام برشلونة في "ريمونتادا تاريخية"، لكن بوكيتينو أوضح أنه ليست له علاقة بتلك المباراة وشدد على أهمية أن يبدأ فريقه بقوة.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي قاد توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري الأبطال في 2019 وتولى المسؤولية في بطل فرنسا في يناير الماضي، بعد إقالة توماس توخيل "لست مهتما بما حدث في الماضي أو أفكر فيما حدث".

🎙 Mauricio Pochettino: "The players are focused, we are happy with the approach. Our objective is to win the game." #PSGFCBpic.twitter.com/MI1rvNhian — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2021

إقرأ المزيد

وتابع: "يجب علينا محاولة الفوز بتلك المباراة والتأهل للدور التالي وهذا ما سنحاول فعله من الدقيقة الأولى. بداية كل فريق في المباراة ستكون حاسمة. ما زالت هناك 90 دقيقة ويجب أن نحافظ على مستوانا طيلة المباراة وأن نتخيل أن مواجهة الذهاب كانت بدون أهداف".

المصدر: رويترز