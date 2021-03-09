لوف يتخلى عن تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا

قال يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيترك منصبه الذي يشغله منذ 2006 بانتهاء بطولة أوروبا هذا الصيف.

وأعلن الاتحاد الالماني لكرة القدم أن لوف سيتخلى عن مهامه مع نهاية بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد 15 عاما من بقائه على رأس الجهاز الفني.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن لوف الذي قاد الـ"مانشافت" إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل "طلب إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى كأس العالم 2022 (في قطر)، مع نهاية كأس أوروبا. وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه".

Although he wasnt a great coach in the past months and years, I would like to say thank you Joachim Löw 👏❤️ pic.twitter.com/K6hFAG737u — Maxi ¹⁰ (@hackedbyfipsi) March 9, 2021

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وقال لوف البالغ 61 عاما في بيان: "أتخذ هذه الخطوة بوعي وفخر وبامتنان شديد أيضا وبدافع متواصل لبطولة أوروبا".

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل لوف بعد الخسارة المذلة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في نوفمبر الفائت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وكانت هي الأقسى لبطل العالم أربع مرات منذ العام 1931.

إلا أن الاتحاد الألماني لم يرد حينها على تلك المطالبات وجدد ثقته بلوف.

وكان لوف فتح منذ قرابة العشرة أيام الباب أمام إمكانية عودة المخضرمين توماس مولر، وجيروم بواتنغ، وماتس هوملز، إلى صفوف الماكينات بعد أن لقي انتقادات عديدة لاستبعادهم عقب قراره الرهان على الجيل الجديد.

المصدر: "وكالات"