تجديد عقد راموس مع ريال مدريد له "تاريخ صلاحية"

فجر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير مفاجأة في الساعات الماضية، بعدما كشف عن أن هناك حالة غضب بين مسؤولي ريال مدريد بسبب عدم رد سيرجيو راموس على عرض تمديد عقده مع النادي الملكي.

واقتربت المفاوضات بين قائد الفريق راموس البالغ 34 عاما وإدارة النادي الإسباني من الوصول إلى طريق مسدود، مع اقتراب انتهاء عقد راموس مع ريال مدريد، نهاية الموسم الجاري، في يونيو 2021.

وقدم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي "الأبيض" عرضا للاعب في الفترة الأخيرة لتجديد عقده لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديده لعام ثان فيما بعد، مع الحصول على نفس راتبه الحالي، بتخفيض نسبة 10% فقط منه، وهو العرض الذي لم يرد عليه اللاعب حتى الآن.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



🗣️ "El REAL MADRID da por hecho que SERGIO RAMOS sigue BUSCANDO OFERTAS". #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/0wKshJZh1Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2021

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وأضاف البرنامج التلفزيوني أن صبر بيريز على اللاعب المخضرم لن يدوم طويلا، وأن العرض المقدم له لتمديد عقده له "تاريخ صلاحية"، حيث الفرصة متاحة أمام اللاعب حتى نهاية الشهر الجاري فقط من أجل تجديد عقده.

ويكمن الخلاف بين راموس ورئيس النادي على مدة تجديد العقد، حيث يرغب المدافع المخضرم بتجديد عقده لمدة 3 مواسم، أو موسمين على أقل تقدير، مع الحصول على نفس راتبه الحالي، والذي يبلغ نحو 12 مليون يورو سنويا.

بالمقابل، يتمسك فلورنتينو بيريز بسياسته القائمة على عدم تجديد عقد أي لاعب تجاوز الـ30 سنة، لأكثر من موسم واحد فقط.

وفي نفس الوقت يملك "الماتادور" عروضا مغرية من عدد من الأندية الأوروبية، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قدم له عرضا لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو.

وهذا ما يثير الاعتقاد داخل ريال مدريد بأن راموس يراوغ حاليا، ولا يريد حسم الأمر مع إدارة النادي، في انتظار العروض التي ستصل إليه لاختيار الأفضل ماديا بينها.

المصدر: elchiringuitotv