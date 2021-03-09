عرض مفاجئ من الرئيس الجديد لبرشلونة بشأن راتب ميسي

ينطلق خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، في محاولات فعلية لإقناع قائد الفريق ليونيل ميسي، بتجديد عقده، بعد أن شارف على نهايته في الصيف المقبل وبات بإمكانه الرحيل مجانا.

وبحسب برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن أول اجتماع سيعقد بين ميسي ولابورتا لمناقشة مصير النجم الأرجنتيني سيكون في باريس، بالتزامن مع لقاء البالوغرانا لسان جيرمان ضمن إياب الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

🚨"En PARÍS se REUNIRÁN LAPORTA y MESSI para ver cómo están las posturas"



La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoMessipic.twitter.com/OTF9kycStJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2021

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عرض لابورتا لميسي، سيكون الحصول على نصف راتبه الحالي في السنة.

وسربت تقارير إسبانية في وقت سابق عقد ميسي الحالي مع برشلونة، وكشفت أن اللاعب البالغ 33 عاما يحصل على 138 مليون يورو سنويا.

ويرتبط لابورتا، الرئيس الأسبق لنادي برشلونة بين العامين (2003 و2010)، مع النجم الأرجنتيني بعلاقة وطيدة تصل لحد الصداقة، وهو الأمر الذي زاد من حظوظه في الفوز بالانتخابات، وربما بات ميسي الآن أقرب للبقاء مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: twitter/elchiringuitotv