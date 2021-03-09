 
مباشر

عرض مفاجئ من الرئيس الجديد لبرشلونة بشأن راتب ميسي

الرياضة

عرض مفاجئ من الرئيس الجديد لبرشلونة بشأن راتب ميسي
AFP LLUIS GENE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxdp

ينطلق خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، في محاولات فعلية لإقناع قائد الفريق ليونيل ميسي، بتجديد عقده، بعد أن شارف على نهايته في الصيف المقبل وبات بإمكانه الرحيل مجانا.

وبحسب برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن أول اجتماع سيعقد بين ميسي ولابورتا لمناقشة مصير النجم الأرجنتيني سيكون في باريس، بالتزامن مع لقاء البالوغرانا لسان جيرمان ضمن إياب الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد
لابورتا: تصرف ميسي دليل جديد على حبه لبرشلونة (فيديو)
لابورتا: تصرف ميسي دليل جديد على حبه لبرشلونة (فيديو)
إقرأ المزيد
جماهير باريس تهين بيكيه وشاكيرا واتهامات بالدعارة
جماهير باريس تهين بيكيه وشاكيرا واتهامات بالدعارة

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عرض لابورتا لميسي، سيكون الحصول على نصف راتبه الحالي في السنة.
وسربت تقارير إسبانية في وقت سابق عقد ميسي الحالي مع برشلونة، وكشفت أن اللاعب البالغ 33 عاما يحصل على 138 مليون يورو سنويا.
ويرتبط لابورتا، الرئيس الأسبق لنادي برشلونة بين العامين (2003 و2010)، مع النجم الأرجنتيني بعلاقة وطيدة تصل لحد الصداقة، وهو الأمر الذي زاد من حظوظه في الفوز بالانتخابات، وربما بات ميسي الآن أقرب للبقاء مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: twitter/elchiringuitotv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا