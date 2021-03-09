جماهير باريس تهين بيكيه وشاكيرا واتهامات بالدعارة

خصصت جماهير باريس سان جيرمان عشية مباراة الإياب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، لافتة هجومية لشاكيرا، نجمة الغناء الكولومبية، وصديقة مدافع البلوغرانا، جيرارد بيكيه.

ورفع مشجعو الفريق الباريسي لافتة مهينة في حق المغنية الشهيرة شاكيرا، حملت عبارة "شاكيرا لا جونكيرا"، وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا وفرنسا واشتهرت بالدعارة، في تلميح مهين.

-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs

-Barcelona no bienvenido

-Shakira à la jonquera

-L’Europe à genoux, tout Paris debout



07/03/2021#psgbarça#putabarcapic.twitter.com/zS6a17Yi1J — Paname-ReBirth (@PanameReBirth) March 7, 2021

ولاقت صور اللافتة استهجانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من الصحفيين ومنظمات حقوقية للمرأة، إضافة لعشاق ومحبي النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، مستنكرين مثل هذه التصرفات وإقحام شاكيرا في محاولات استفزاز صديقها بيكيه قبل المباراة الحاسمة.

وانطلقت حملة مناهضة تحت هاشتاغ "إحترموا شاكيرا #RespectShakira"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، واصفين اللافتات بـ"الرخيصة" والتي "تحط من قيمة المرأة".

📱 | With over 30,000 tweets so far, #RespectShakira is trending on Twitter due to PSG fans holding a misogynistic banner directed at Shakira. #WomensDay#RespectWomenpic.twitter.com/Qh6oiQ5gHF — shakirastuff (@shakirastuff_) March 8, 2021

وذهب البعض في التذكير أن شاكيرا امرأة ناضلت بلا كلل من أجل حقوق الفئات الأكثر حرمانا، ورفض التصريحات المشينة ضدها وضد أي امرأة.

وكما ذكرت إحدى الحقوقيات على تويتر: "من المعيب في عام 2021 أن تعتبر المرأة سلعة أو أن تهان بهذا الشكل في عالم كرة القدم، خصوصا لشخص بحجم وتاريخ شاكيرا الفني"، مرفقة تغريدتها بإحدى اليافطات المهينة التي حملها جمهور باريس وكتب عليها "شاكيرا للجميع".

It's 2021 and there are still people who have the audacity to make these misogynogin comments, It's something that has always been seen in football culture and has to stop. Shakira is an unproblematic legend who doesn't deserve to be degraded like this #RespectShakirapic.twitter.com/SVkuTsxdV8 — JD (@juan_repspace) March 7, 2021

كما ذكّر البعض أن المغنية الشهيرة وصديقها بيكيه يديران العديد من المشاريع الخيرية والتي تساهم في مساعدة المحتاجين.

وحتى اللحظة لم يخرج أي من الطرفين بأي تصريح أو تعليق بشأن اللافتات المهينة.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان في "كامب نو" انتهت بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسيتواجه الفريقان غدا الأربعاء إيابا على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"