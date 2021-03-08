 
مباشر

تشيلسي يحسم مواجهة إيفرتون بثنائية في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يحسم مواجهة إيفرتون بثنائية في
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxbl

حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية "البلوز" مدافع إيفرتون بن جودفري بالخطأ في مرماه والإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقتين 31 و65 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة وعزز موقعه في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مبتعدا عن إيفرتون صاحب المركز الخامس بأربع نقاط.

إقرأ المزيد
تقرير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول وحدد وجهته المقبلة
تقرير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول وحدد وجهته المقبلة

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا