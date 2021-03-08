تشيلسي يحسم مواجهة إيفرتون بثنائية في "البريميرليغ" (فيديو)

حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية "البلوز" مدافع إيفرتون بن جودفري بالخطأ في مرماه والإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقتين 31 و65 على الترتيب.

Chelsea make it nine #PL matches unbeaten with victory over Everton#CHEEVEpic.twitter.com/RLdbhPYbAP — Premier League (@premierleague) March 8, 2021

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة وعزز موقعه في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مبتعدا عن إيفرتون صاحب المركز الخامس بأربع نقاط.

تشيلسي 1 × 0 ايفرتون | هدف عكسي @Pinterestsportpic.twitter.com/MlQCEGDoy9 — أهداف المباريات (@goals1802) March 8, 2021

تشيلسي 2 × 0 ايفرتون | هدف تاني @Pinterestsportpic.twitter.com/6LmAnXG7Ax — أهداف المباريات (@goals1802) March 8, 2021

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المصدر: RT





