بالفيديو.. سواريز "العضاض" يهز شباك ريال مدريد

تقدم فريق أتلتيكو مدريد على جاره وغريمه اللدود ريال مدريد (1-0)، في "ديربي" العاصمة مدريد، الجاري بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، هدف التقدم لأصحاب الأرض "الروخي بلانكوس" مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ريال مدريد 0 × 1 أتلتيكو مدريد | هدف سواريز @Pinterestsportpic.twitter.com/L4lQAJnipj — أهداف المباريات (@goals1802) March 7, 2021

المصدر: RT