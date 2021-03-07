شاهد.. يوفنتوس يقلب الطاولة على لاتسيو
قلب نادي يوفنتوس تأخره 0-1 أمام ضيفه لاتسيو، إلى فوز بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم الأرجنتيني خواكين كوريا للاتسيو، في الدقيقة 14، قبل أن يرد يوفنتوس بثلاثية أهداف من توقيع الفرنسي أدريان رابيو، في الدقيقة 39، والإسباني ألفارو موراتا "هدفين"، في الدقيقتين 57، و69.
هدف لاتسيو الاول@vcxx98#يوفنتوس_لاتسيوpic.twitter.com/c7bT6SbgQP— قول كالتشيو (@mont303) March 6, 2021
هدف اليوفي الاول@vcxx98— قول كالتشيو (@mont303) March 6, 2021
#يوفنتوس_لاتسيوpic.twitter.com/MFs9QqcHl8
هدف اليوفي الثاني@vcxx98— قول كالتشيو (@mont303) March 6, 2021
#يوفنتوس_لاتسيوpic.twitter.com/NqqKC8QyNa
هدف اليوفي الثالث@vcxx98— قول كالتشيو (@mont303) March 6, 2021
#يوفنتوس_لاتسيوpic.twitter.com/1asHuPIXyx
ورفع يوفنتوس بذلك رصيده إلى 52 نقطة مع مباراة مؤجلة، في المركز الثالث، وبات على بعد 7 نقاط من متصدر الدوري إنتر ميلان، الذي يواجه غدا الاثنين ضيفه أتالانتا، في قمة المرحلة الـ26.
في حين تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة، في المركز السابع.
المصدر: RT