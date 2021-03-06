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شاهد.. جمهور الترجي يشعل أسوار الملعب

الرياضة

شاهد.. جمهور الترجي يشعل أسوار الملعب
twitter/ESTuniscom
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تجمهرت مجموعة من المشجعين المتعطشين لمشاهدة نادي الترجي الرياضي التونسي، حول ملعبه خلال التدريبات، وذلك قبل مواجهة ضيفه الزمالك المصري، اليوم السبت، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي الرياضي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لجماهيره المتعطشة لمشاهدة لاعبيه، بعد الغياب عن المدرجات بسبب جائحة كورونا، وعلق عليه بكلمات معبرة: "غيبوه عن الملعب فحضر التدريبات"، وأشعل المشجعون "الشماريخ" النارية.

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التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" الترجي والزمالك

ويستضيف الترجي الرياضي ضيفه نادي الزمالك اليوم السبت، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "twitter/ESTuniscom" 

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