شاهد.. جمهور الترجي يشعل أسوار الملعب

تجمهرت مجموعة من المشجعين المتعطشين لمشاهدة نادي الترجي الرياضي التونسي، حول ملعبه خلال التدريبات، وذلك قبل مواجهة ضيفه الزمالك المصري، اليوم السبت، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي الرياضي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لجماهيره المتعطشة لمشاهدة لاعبيه، بعد الغياب عن المدرجات بسبب جائحة كورونا، وعلق عليه بكلمات معبرة: "غيبوه عن الملعب فحضر التدريبات"، وأشعل المشجعون "الشماريخ" النارية.

غيبوه عن الملعب فحضر في التدريبات 🔥🔥🔥🎆🎇 pic.twitter.com/S3j0GPAegN — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 5, 2021

إقرأ المزيد

ويستضيف الترجي الرياضي ضيفه نادي الزمالك اليوم السبت، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "twitter/ESTuniscom"