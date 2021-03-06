كلوب غاضبا: لا أريد هؤلاء معي في ليفربول

أطلق المدرب الألماني، يورغن كلوب، تصريحات نارية، قبل مباراة فريقه ضد فولهام، غدا الأحد، على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمر ليفربول حاليا بأسوأ أيامه، ومني بخمس هزائم متتالية على أرضه لأول مرة في تاريخ الدوري، آخرها على يد تشيلسي (0-1)، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ29 لـ"البريمير ليغ".

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وقال كلوب بشأن حالة الفريق الحالية وموقف لاعبيه والتعاقدات الجديدة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم: "لا أريد العمل مع من يريد الرحيل، ولا توجد شروط للعب في ليفربول".

وأضاف: "من يضع لنا شروطا مثل اللعب في دوري أبطال أوروبا لا أريده معي في الفريق".

وتعرض ليفربول، حامل لقب بطل "البريمير ليغ"، للهزيمة الخامسة على التوالي في معقله "أنفيلد"، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها كلوب أيضا خلال مسيرته التدريبية 5 مباريات متتالية على أرض الأندية التي أشرف على تدريبها.

ويحتل ليفربول، الذي مني بالخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات، المركز السابع في ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع الذي يشغله تشيلسي، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات