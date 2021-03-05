شاهد.. صراع شرس بين صلاح ومحرز على جائز في "البريمير ليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة "أفضل هدف" خلال شهر فبراير الماضي.

ويتنافس 8 لاعبين على جائزة "الهدف الأفضل" في الدوري خلال الشهر الماضي، من بينهم الثنائي، المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وتم ترشيح محمد صلاح، الفائز بجائزة الشهر الماضي، عن هدفه في شباك ليستر سيتي بتاريخ 13 فبراير.

ترشيح هدف @MoSalah المذهل أمام ليستر سيتي للمنافسة على جائزة أفضل هدف في شهر فبراير المقدمة من الدوري الإنجليزي الممتاز! 👏⚽️ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2021

بينما تم ترشيح رياض محرز عن تسجيله أحد أهداف مانشستر سيتي خلال فوز فريقه (3-1) على إيفرتون يوم 17 من الشهر نفسه.

هدف محرز الرائع في مرمي إيفرتون pic.twitter.com/BD9twNEoDx — اخبار الكره المصريه والعالميه (@kooramasrya2020) February 18, 2021

وفي ما يلي قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "هدف الشهر":

البرتغالي جواو موتينيو (لاعب خط وسط وولفرهامبتون)، عن هدفه في مرمى أرسنال

الإنجليزي جيمس وارد براوس (لاعب خط وسط ساوثهامبتون)، عن هدفه ضد نيوكاسل يونايتد

البرتغالي برونو فيرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد)، عن هدفه ضد إيفرتون

المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول)، عن هدفه ضد ليستر سيتي

الإنجليزي ماثيو لوتون (الظهير الأيسر لبيرنلي)، عن هدفه ضد كريستال بالاس

الجزائري رياض محزر (لاعب خط وسط مانشستر سيتي)، عن هدفه ضد إيفرتون

الياباني تاكومي مينامينو (مهاجم ساوثهامبتون)، عن هدفه ضد تشيلسي

الفرنسي جون فيليب ماتيتا (مهاجم كريستال بالاس) عن هدفه ضد برايتون.

8️⃣ 𝑔𝓁𝑜𝓇𝒾𝑜𝓊𝓈 𝑔𝑜𝒶𝓁𝓈



Which one is your @premierleague Goal of the Month for February? pic.twitter.com/ysy8NTzZMc — Budweiser Football (@budfootball) March 5, 2021

المصدر: وكالات