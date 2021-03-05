لقطة طريفة.. كونتي يوجه صفعة لأشرف حكيمي (فيديو)

شهدت مباراة إنتر ميلان ومضيفه بارما (2-1)، أمس الخميس، في ختام الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لقطة طريفة للغاية، بين المدرب، أنطونيو كونتي، ولاعبه المغربي، أشرف حكيمي.

وانتشر مقطع فيديو للقطة الطريفة بين كونتي وحكيمي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

ففي الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، وأثناء ضغط حكيمي على أحد لاعبي بارما وإخراجه الكرة إلى رمية تماس، قام كونتي بجذب المغربي إلى جانبه، وأمسك برأسه بين يديه، وصرخ في وجهه، ومن ثم ضربه على مؤخرة رأسه، كل هذا بطريقة حميمية للغاية، وتعبر عما يسمي بـ"الغرينتا" على الطريقة الإيطالية.

🎥 كونتي مع حكيمي 😂😂 pic.twitter.com/SmZ27LjYUs — E P L W O R L D (@EPLworld) March 5, 2021

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وفي تصريحات بعد المباراة فسر كونتي، المعروف عنه حماسه الشديد خلال المباريات، هذه الواقعة، قائلا: "لقد كان مذهلا في تدخلاته، لقد ضغط دائما على لاعبي بارما، وأبعدهم عن مناطق الخطر".

وأضاف: "لذلك فقط أردت أن أجذبه من رأسه، وأقول له أحسنت، اللاعبون يعملون بجهد كبير، ويظهرون التزامهم، ويتعلمون الدروس".

ويتربع إنتر ميلان على عرش صدارة الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جاره ميلان الوصيف.

يذكر أن أشرف حكيمي انضم إلى صفوف إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، بعد انتهاء فترة إعارته إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: وكالات