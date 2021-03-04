بالفيديو.. "أفاعي" ميلانو تلدغ بارما مرتين

واصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه بارما بفوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين إنتر ميلان "النيراتزوري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أحرز هدفي "الأفاعي" في الدقيقتين (55 و62)، بينما سجل البرازيلي هيرناني أزيفيدو جونيور هدف أصحاب الأرض اليتيم، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "إينيو تارديني" بمدينة بارما.

اهداف لقاء || بارما 1-2 انتر || pic.twitter.com/dxkzQ6FODL — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 4, 2021

وحقق إنتر ميلان انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، وابتعد بصدارة "الكالتشيو" بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه وصيفه وجاره ميلان.

في المقابل، توقف رصيد بارما عند 15 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT