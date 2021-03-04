تفاصيل مشاجرة ميسي مع إدارة إشبيلية بعد "الريمنتادا" في النفق

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن المدير الرياضي لإشبيلية، مونشي، دخل في مشادة كلامية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد مباراتهما أمس الأربعاء، في كأس إسبانيا.

وقالت الصحيفة الكتالونية، بعد فوز برشلونة على إشبيلية (3-0) بعد تمديد المباراة، والتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا، ظل لاعبو برشلونة في أرض الملعب يحتفلون بالانتصار، بينما اتجه مونشي، وبيبي كاسترو، رئيس إشبيلية، إلى الممر المؤدي لغرف الملابس.

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وأضافت أن مونشي وكاسترو، نزلا إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وانتظرا وصول لاعبي برشلونة، ودخلا في مشادة مع ميسي وبيبي كوستا، موظف في برشلونة وصديق لقائد "البرسا".

ووفقا للصحيفة، قال مونشي للاعبي برشلونة: "أنتم دائما تفوزون بنفس الطريقة"، في إشارة لما يراه استفادة من قرارات الحكام، ورد ليونيل ميسي، قائلا: "ستعودون إلى منازلكم وأنتم تستشيطون غضبا".

ويبدو أن ميسي لم ينس هجوم مونشي على مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بعد خسارة إشبيلية أمام مضيفه برشلونة (0-2) يوم السبت الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في إطار منافسات الدوري الإسباني، ووصفه بأنه كثير البكاء.

المصدر: وكالات