برشلونة يعلن طبيعة إصابة مدافعه بيكيه

أصدر نادي برشلونة، بيانا حول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه جيرارد بيكيه، خلال مواجهة إشبيلية، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة pic.twitter.com/r2eOilVrvx — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 4, 2021

وكان بيكيه، ساهم في فوز نادي برشلونة على إشبيلية 3-0 وتأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية، لكن المدافع الإسباني المخضرم، اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج.

المصدر: fcbarcelona.com