طوكيو 2020.. المنظمون يميلون لاستبعاد حضور الجماهير الأجنبية

أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن منظمي أولمبياد طوكيو 2020، يميلون إلى منع حضور الجماهير الأجنبية في الألعاب المرتقبة الصيف المقبل، جراء وباء كورونا.

وأشارت وسائل إعلام محلية عدة، بينها صحيفة "يوميوري"، إلى أن الحكومة اليابانية، ومدينة طوكيو، واللجنة المنظمة للأولمبياد، تؤيد إقامة الحدث الرياضي الضخم المرتقب بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين، بحضور جمهور محلي فقط.

ويخشى المسؤولون من أن يعرض تدفق الزوار الأجانب، الجمهور الياباني المتردد حيال إقامة الألعاب، للخطر.

وأوضحت صحيفة "يوميوري"، أنه "مع استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع البلدان، قرروا (المسؤولون) أن السماح للزوار الأجانب بالحضور على نطاق واسع، لن يؤدي إلا إلى إثارة قلق اليابانيين".

وكانت الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، سيكو هاشيموتو، أعلنت أمس الأربعاء، أن اللجنة ستتخذ قبل نهاية شهر مارس الحالي، قرارها حيال حضور الجماهير الأجنبية للحدث، وستقرر عدد الحضور في كل مسابقة بحلول أبريل المقبل.

وتخضع طوكيو حاليا لحالة طوارئ، وتقتصر الأحداث الرياضية على حضور 5 آلاف شخص فقط في المدرجات، ويستمر هذا الإجراء حتى السابع من مارس الحالي، لكن يرتقب تجديده أسبوعين آخرين، بحسب وسائل إعلام يابانية عدة.

المصدر: أ ف ب





