تطور جديد بشأن حالة فاتي

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن حالة لاعب فريق برشلونة، أنسو فاتي، تحسنت الآن، ولم يعان اللاعب من أي التهابات في ركبته خلال آخر أسبوعين.

وأشارت "كادينا سير" إلى أن عملية تعافي فاتي من الإصابة كانت بطيئة، لكنه تحسن الآن بشكل إيجابي، ويعمل في صالة الألعاب الرياضية.

وتعرض أنسو فاتي (18 عاما) لإصابة قوية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، في السابع من نوفمبر الماضي، وأجرى عملية جراحية بعدها بيومين، وخضع لخطة علاجية خاصة بداية من يناير الماضي، ولكن النتيجة لم تكن كما كان يأمل النادي واللاعب والأطباء.

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وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الشهر الماضي، أن عودة فاتي نجم إلى الملاعب ستؤجل لمدة شهر على الأقل، بسبب تدهور حالة ركبته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد المحدد لعودة اللاعب الشاب كان في أوائل مارس الجاري، ولكن تدهور حالة ركبته، سيؤجل عودته لنهاية الشهر ذاته في أفضل الأحوال، وقد تصل إلى منتصف أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أولى ملامح الإنذار ظهرت منذ أكثر من أسبوع، بعدما شعر فاتي بآلام مفاجئة في ركبته اليسرى، وقام اللاعب بتكثيف العمل، لكن الاستجابة لم تكن مثل التوقعات.

وأوضحت أن اللاعب الشاب شعر بألم شديد، وعقب فحص ركبته، تم اكتشاف وجود سوائل، وكان من الضروري إيقاف العمل اليومي.

وأفادت الصحيفة بأن المشاورات بين الخدمات الطبية بالنادي والدكتور رامون كوجات الذي أجرى الجراحة لأنسو فاتي، توصلت لضرورة تجنب المخاطرة، وتأجيل موعد عودة اللاعب للمباريات.

المصدر: وكالات