"إكسبريس": ميسي يبحث عن منزل في فرنسا تمهيدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، يبحث بالفعل عن منزل في فرنسا، وذلك قبل انتقاله المحتمل إلى نادي باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة البريطانية الشهيرة، إن ميسي يبحث عن منزل في فرنسا استعدادا للعيش فيه رفقة أسرته في حال انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، كما زعمت التقارير الصحفية من قبل.

ونقلت "إكسبريس" عن تقرير أورده موقع "أودياريو" الإسباني، أن لاعبي باريس سان جيرمان يعيشون في ثلاث مناطق مختلفة في باريس، اثنتان داخل المدينة، والخيار الثالث له أن يذهب للعيش حيث يقيم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق، وهو على بعد 15 كيلومترا من باريس.

إقرأ المزيد

وينتهي عقد ميسي مع برشونة الصيف المقبل، ولا يزال ملف تجديد عقده معلقا حتى الآن داخل "كامب نو"، وسط تقارير حول اهتمام كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بضمه في صفقة تاريخية.

وبالرغم من محاولات مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي في الميركاتو المقبل، لكن يظل الفريق الباريسي الأوفر حظا نظرا لوجود العديد من أصدقاء ميسي داخل النادي الفرنسي، وفي مقدمتهم زميله نيمار، الذي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وقدرها 222 مليون يورو.

وذكر التقرير أن ميسي في حالة جيدة هذا الموسم، وسجل 23 هدفا، ومع ذلك فإن الابتعاد عن ملعب "نو كامب" قد يكون أمرا مطروحا، مشيرا إلى أنه على الرغم من تحسن برشلونة مؤخرا تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، إلا أنه لا يزال في حالة تراجع، حيث من المتوقع أن يفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما بات الفريق الكتالوني قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته الكبيرة (1-4) في عقر داره أمام باريس سان جيرمان بالذات، في ذهاب دور الـ16 من "التشامبيونز ليغ".

ولكن المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة، خوان لابورتا، صرح بأنه سيصر على بقاء ميسي في "كامب نو" إذا أصبح رئيسا للنادي.

المصدر: وكالات