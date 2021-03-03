 
مباشر
عاجل
المدعون في المحكمة الجنائية الدولية يعلنون أنهم سيفتحون تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

نيمار يبعث بإشارات إيجابية قبل موقعة برشلونة

الرياضة

نيمار يبعث بإشارات إيجابية قبل موقعة برشلونة
Reuters /Stephane Mahe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pw47

نشر النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إيجابية قبل مباراة فريقه المرتقبة ضد برشلونة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب نيمار "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف النجم البرازيلي: "أنا سعيد.. لنستمر في التطور والتحسن".

إقرأ المزيد
"إكسبريس": ميسي يبحث عن منزل في فرنسا تمهيدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة ضد فريق كان ضمن منافسات مسابقة كأس فرنسا، يوم 10 فبراير الماضي.

وغاب نيمار على إثر هذه الإصابة عن مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومضيفه برشلونة، يوم 16 فبراير الماضي، على ملعب "كامب نو"، وانتهت بفوز ساحق للفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 10 مارس الجاري، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا