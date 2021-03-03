الحبس 3 سنوات لموظف سرق خط هاتف نجم الأهلي وليد سليمان

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة موظف، بالحبس 3 سنوات، بعد اتهامه بالتزوير والاستيلاء على خط هاتف لاعب النادي الأهلي المصري لكرة القدم، وليد سليمان.

وتعود أحداث الواقعة عندما اتهم وليد سليمان، شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط في المكالمات الهاتفية، ما تسبب له في أضرار مادية.

واستمعت النيابة العامة لأقوال لاعب الأهلي، حيث قال في التحقيقات، إنه متعاقد مع إحدى شركات المحمول منذ عام 2011 بفتح حساب بالشركة، مضيفا: "الحساب يشمل أرقام خاصة بي وعائلتي، وأسدد قيمة جميع الفواتير، كما أنه يوجد بالحساب رقم هاتفي ولكنه كان مغلقا، وأبلغت الشركة بأنني أغلقت حساب ذلك الرقم، إلا أنني ومنذ 3 أشهر فوجئت بارتفاع قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه على غير المعتاد".

المصدر: اليوم السابع