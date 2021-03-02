رايت: النني ارتكب خطأ سخيفا.. ولم أفهمه

انتقد مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق، إيان رايت، أداء اللاعب المصري محمد النني، رغم فوز فريقه على لستر سيتي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي، ضمن الجولة 26 "للبريمير ليغ".

وأعرب إيان رايت عن سعادته بفوز فريقه، لكنه لم يفهم سبب عدم تغطية النني للاعب البلجيكي يوري تيليمانس، عندما جاء هدف ليستر سيتي مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

وقال رايت في تصريحات لشبكة "BBC" البريطانية: "لم أفهم ماذا فعل النني أمام تيليمانس، لقد مر تيلي وظل يركض نحو المرمى، ولم يتحرك النني من مكانه".

وأضاف: "النني كان يجب أن يذهب لتغطية تيليمانس، جيمي فاردي كان محاطا بالمدافعين، لم يكن على النني أن يدخل إلى منطقة الجزاء لزيادة عددية دون داعي".

واختتم: "لقد كان خطأ سخيفا بسبب ضعف تركيز من النني، كان من الممكن تجنب هذا الهدف، لأن أرسنال كان أفضل منذ بداية المباراة".

يذكر أن محمد النني (28 عاما) بدأ المباراة أساسيا واستبدل بزميله الإسباني توماس بارتي، في الدقيقة 66، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وانتهى اللقاء بهذه النتيجة.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، بينما يشغل ليستر سيتي المركز الثالث، برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وبفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي، متصدر "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات