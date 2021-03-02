ليفربول يعلن وفاة مهاجمه السابق

أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة مهاجمه الاسكتلندي السابق إيان سانت جون، عن 82 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض.

وقالت عائلة سانت جون في بيان "نود أن نبلغكم بقلب حزين أنه بعد رحلة طويلة مع المرض فقدنا زوجا وأبا وجدا. رحل في سلام وكانت أسرته إلى جانبه".

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021. — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021

وكان سانت جون من العناصر المؤثرة في تشكيلة ليفربول تحت قيادة المدرب بيل شانكلي، وساعد النادي على التأهل إلى دوري الدرجة الأولى في موسمه الأول (1971-1972) بعد الانضمام في صفقة قياسية للنادي مقابل 37500 جنيه إسترليني قادما من مذرويل.

وأحرز سانت جون، مهاجم منتخب اسكتلندا السابق، 118 هدفا في أكثر من 400 مباراة مع ليفربول خلال الفترة 1961-1971.

المصدر: رويترز