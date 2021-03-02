المدرب اللبناني سركيس: لقد عدت إلى الحياة

أعلن مدرب كرة السلة اللبناني البارز، غسان سركيس، عن تحسن صحته بشكل كبير بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووصف صاحب الـ63 عاما في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، ما حصل معه بـ"المعجزة"، لافتا إلى أنه بفضل الصلوات من الجميع استطاع الاستيقاظ والفوز بأكبر معركة يخوضها.

وتوجه سركيس بالشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، كما ختم تدوينته بعبارة مؤثرة قال فيها: "سأكون ممتنا لكم جميعا إلى الأبد.. لقد عدت إلى الحياة".

وكان سركيس، أصيب بفيروس كورونا منذ حوالي شهر، وعانى من مضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بالفيروس قبل أن تتحسن حالته مؤخرا.

المصدر: RT