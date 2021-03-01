روسيا تطالب إسبانيا بتسليمها طبيبا متهما بالاحتيال على متزلجة

طالبت روسيا من إسبانيا، تسليمها الدكتور يفغيني بلوم، المتهم بالاحتيال على المتزلجة الروسية ماريا تشاداييفا، بحجة تقديم خدمات إعادة التأهيل بعد إصابتها.

ويتهم بلوم بموجب الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي "سرقة ممتلكات شخص آخر عن طريق الخداع وإساءة استخدام الثقة على نطاق واسع بشكل خاص".

وبحسب التحقيق، فقد استغل بلوم حالة ما بعد الصدمة التي عانت منها تشاداييفا بعد تعرضها لكسر في العمود الفقري خلال تدريباتها استعدادا للمشاركة في أولمبياد سوتشي 2014، حيث أفقدتها تلك الإصابة القدرة على المشي.

وأقنعها بلوم بإبرام عقد لتقديم خدمات إعادة التأهيل بقيمة تزيد عن 29 مليون روبل.

وبعد انتهاء رحلة العلاج، لم تستعد المتزلجة الروسية قدرتها على المشي، لاستحالة استعادة وظائف النخاع الشوكي التي وعد بها بلوم في حالة الإصابة ولا يمكن تحقيقها من خلال أي إجراءات إعادة تأهيل.

وفي أكتوبر 2018، رفعت تشاداييفا دعوى قضائية ضد عيادة بلوم، عقب الجلسات العلاجية التي لم تؤد إلى استعادة الوظائف الحركية الموعودة من الوركين والساقين.

واعتقل بلوم في إسبانيا في 26 فبراير الماضي، وأفرج عنه في وقت لاحق بعدما تعهد بعدم مغادرة التراب الإسباني.

ويتواجد اسم بلوم على قائمة المطلوبين الدوليين منذ أغسطس 2020.

المصدر: lenta.ru