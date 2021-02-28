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كلوب يتحول إلى سيدة في إعلان تجاري (فيديو)

الرياضة

كلوب يتحول إلى سيدة في إعلان تجاري (فيديو)
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على الرغم من انتكاسات ليفربول هذا الموسم، لا يزال يورغن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم وجها جذابا يستقطب الشركات الإعلانية.

في فيديو إعلان لأحد المنتجات، يظهر المدرب الألماني وهو يلعب كرة قدم الطاولة، ويظهر إحباطه بالصراخ من طريقة 3-5-2.

ويتم تشجيع المدرب البالغ 53 عاما، على الهدوء وإشباع جوعه، ليتحول إلى سيدة بعد أن يأكل كلوب قطعة الشوكولا "سنيكرز". 

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ونال الإعلان تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين معجب وساخر من تحول المدرب كلوب إلى سيدة عندما يهدأ. 

وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما، لكن هذا الموسم تأثر بالإصابات ومستواه السيء ليصبح سادسا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وخسر النادي أربع مباريات متتالية في البريميرليغ.

المصدر: twitter/Watch_LFC

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