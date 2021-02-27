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المصري مصطفى محمد يواصل تألقه في الدوري التركي ويقود غلطة سراي للانفراد بالصدارة (فيديو)

الرياضة

المصري مصطفى محمد يواصل تألقه في الدوري التركي ويقود غلطة سراي للانفراد بالصدارة (فيديو)
mmostafa_11/twitter
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تغلب غلطة سراي على ضيفه أرضروم سبور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ويدين غلطة سراي بالفضل في الفوز لنجمه المصري مصطفى محمد الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 38 و45.

وبهذين الهدفين، رفع الدولي المصري البالغ 23 عاما رصيده بقميص غلطة سراي إلى 6 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس.

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وبهذا الفوز، رفع غلطة سراي رصيده إلى 57 نقطة وانفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد أرضروم سبور عند 25 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

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