المصري مصطفى محمد يواصل تألقه في الدوري التركي ويقود غلطة سراي للانفراد بالصدارة (فيديو)

تغلب غلطة سراي على ضيفه أرضروم سبور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ويدين غلطة سراي بالفضل في الفوز لنجمه المصري مصطفى محمد الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 38 و45.

🚨 الدوري التركي 🇹🇷



🔸قوووووول مصطفى محمد 🇪🇬 يسجل هدف غلطة سراي قبل قليل امام ارضرومpic.twitter.com/mq3s2B8oZO — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) February 27, 2021

🚨 الدوري التركي 🇹🇷



🔸قوووووول مصطفى محمد 🇪🇬 يسجل الهدف الثاني ل غلطة سراي قبل قليل امام ارضروم



هدف

pic.twitter.com/wgjWtUHY30 — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) February 27, 2021

وبهذين الهدفين، رفع الدولي المصري البالغ 23 عاما رصيده بقميص غلطة سراي إلى 6 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس.

- مصطفى محمد - 23عام - 🇪🇬 مع غلطة سراي حتى الآن :



✅ لعب 6 مباريات:

⚽ سجل امام فنربخشة

⚽ سجل امام باشاك شهير

⚽ سجل امام انالياسبور

⚽ سجل امام قاسم باشا

⚽⚽ سجل امام ارضروم pic.twitter.com/SANvoC0KnC — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) February 27, 2021

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وبهذا الفوز، رفع غلطة سراي رصيده إلى 57 نقطة وانفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد أرضروم سبور عند 25 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT