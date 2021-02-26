ميسي يهنئ زوجته بعيد ميلادها الـ33 على طريقته الخاصة (صور)

هنأ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، اليوم الجمعة، زوجته أنتونيلا روكوزو بعيد ميلادها الـ33.

ونشر ميسي عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة تجمعه بأنتونيلا، وأرفقها بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا حياتي. أنا أحبك".

ونشرت أنتونيلا صورة من حفل عيد ميلادها برفقة ميسي وأطفالهما الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو، وهم مجتمعون حول كعكة عيد الميلاد التي تزينت برقم 33.

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يذكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 18 هدفا متقدما بفارق هدفين عن أقرب مطارديه الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد صاحب الـ16 هدفا.

المصدر: leomessi/antonelaroccuzzo/instagram