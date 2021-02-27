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هداف ليدز التاريخي يصارع مرضا طويل الأمد

الرياضة

هداف ليدز التاريخي يصارع مرضا طويل الأمد
Reuters
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قال نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إن هدافه التاريخي بيتر لوريمر يكافح مرضا طويل الأمد في دار للرعاية.

وكان لوريمر البالغ 74 عاما ضمن تشكيلة ليدز الرائعة في الستينات والسبعينات التي توجت بلقبين في الدوري بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

كما قاد ليدز لنهائي كأس أوروبا عند الخسارة أمام بايرن ميونيخ عام 1975 وألغي هدف سجله بداعي التسلل وأثار القرار جدلا كبيرا.

وأحرز لاعب الوسط المهاجم 238 هدفا خلال فترتين مع ليدز.

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وقال النادي في بيان: "نؤكد بكل حزن أن بيتر لوريمر في دار رعاية حاليا ويقاتل ضد المرض".

وأضاف: "بيتر وزوجته وعائلته ينشدون بعض الخصوصية في الوقت الحالي لكنهم يشكرون جماهير ليدز حول العالم على رسائل الدعم وسينشر ليدز تحديثات عن حالة بيتر".

وخاض لوريمر 21 مباراة مع منتخب اسكتلندا وشارك في كل مبارياته بكأس العالم 1974.

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