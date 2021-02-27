نادال ينسحب من دورة أكابولكو

أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا الجمعة انسحابه من دورة أكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب المقررة في الفترة بين 15 و21 مارس المقبل، بسبب مشكلة في الكتف.

وقال نادال في تغريدة على "تويتر": "أنا آسف لأنني لا أستطيع المشاركة في بطولة أكابولكو. إنه عام صعب للجميع وبسبب حالتي الصحية الحالية، والآلام في كتفي، من المستحيل بالنسبة لي أن أقوم بمثل هذه الرحلة الطويلة. موعدنا في عام 2022".

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022! 😉 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 26, 2021

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وكان نادال البالغ 34 عاما أعلن الخميس عن انسحابه من دورة روتردام الهولندية المقررة من الأول إلى السابع من مارس للأسباب نفسها.

وخرج نادال من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن بخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بخمس مجموعات، علما بأنه تقدم بمجموعتين نظيفتين.

وكان منظمو دورة أكابولكو، إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين للـ500 نقطة، أعلنوا في منتصف فبراير الماضي أنهم يعولون أيضا على مشاركة تسيتسيباس السادس عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف السابع والأرجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع.

وسبق لنادال أن توج بدورة أكابولكو ثلاث مرات أعوام 2005 و2013 و2020.

المصدر: "أ ف ب"