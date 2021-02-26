نجم التنس الروسي يحصل على فرصة لاحتلال المركز الثاني عالميا

سيحصل الروسي دانييل مدفيديف مطلع الشهر المقبل على فرصة أخرى لاحتلال المركز الثاني عالميا بدلا من الإسباني رفائيل نادال إذا صعد لنهائي بطولة روتردام للتنس.

واحتل مدفيديف المركز الثالث عالميا وهو أعلى تصنيف يصل إليه طوال مسيرته الاثنين الماضي بعد هزيمته أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

ولو فاز مدفيديف على دجوكوفيتش لتجاوز نادال إلى المركز الثاني.

Daniil Medvedev y lo que supondría asaltar el top-2 del ranking ATP https://t.co/M7g48kNnM3 — Punto de Break (@PuntoDBreak) February 25, 2021

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وأمس الخميس انسحب نادال الذي حصد 20 لقبا كبيرا حتى الآن من بطولة روتردام بسبب إصابة في الظهر غاب بسببها عن مباريات منتخب بلاده في كأس اتحاد محترفي التنس في وقت سابق من الشهر الجاري في ملبورن.

ويعني انسحاب نادال أن مدفيديف سيكون المصنف الأول في بطولة روتردام التي ستقام ما بين الأول والسابع من مارس المقبل وسيشارك فيها أيضا اللاعبان البارزان اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وإذا وصل مدفيديف لنهائي البطولة فإنه سيكون أول لاعب يحتل أحد المركزين الأوليين عالميا إلى جانب دجوكوفيتش ونادال وروجر فيدرر وآندي موراي منذ أن فعلها الأسترالي ليتون هيويت في 2005.

المصدر: "رويترز"