لأول مرة .. مدفيديف بين الثلاثة الأوائل في تصنيف المحترفين

ترجم الروسي دانييل مدفيديف مشواره الجيد في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بتسلق تصنيف اللاعبين المحترفين، فاصبح مدفيديف ثالثا بعد بلوغه النهائي.

وللمرة الأولى في مسيرته، أصبح مدفيديف البالغ 25 عاما، بين الثلاثة الأوائل، على حساب النمساوي دومينيك تيم المتراجع إلى المركز الرابع.

ولا تزال الصدارة بحوزة العملاق الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، المتوّج في أستراليا بلقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى، والتاسع في ملبورن.

ويتقدم الصربي غريمه الإسباني، رافائيل نادال، بأكثر من ألفي نقطة، وهو في طريقه للتربع على أكبر عدد من الاسابيع في المركز الأول الذي يملكه راهنا السويسري، روجير فيدرر (310)، إذ يصل إلى الأسبوع 311 على القمة في الثامن من مارس المقبل.

وصعد البلغاري، غريغور ديميتروف، أربعة مراكز وأصبح في السابع عشر، بعد بلوغه ربع النهائي في ملبورن.

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ترتيب العشرة الاوائل (22 فبراير 2021):

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12030 نقطة.

2- الإسباني رافائيل نادال 9850.

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735 (+1).

4- النمساوي دومينيك تيم 9125 (-1).

5- السويسري روجير فيدرر 6630.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595.

7- الألماني ألكسندر زفيريف 5615.

8- الروسي أندريه روبليف 4609.

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480.

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480.

المصدر: "أ ف ب"