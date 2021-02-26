ثنائية الجزائري بونجاح تقود السد للتتويج بكأس قطر على حساب الدحيل (فيديو)
توج السد بلقب بطولة كأس قطر لكرة القدم بفوزه على الدحيل بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.
شاهد احتفالات فريق #السد بعد الفوز بلقب #كأس_قطر_2021pic.twitter.com/lkSBn7po0k— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
ويدين السد الملقب بـ"الزعيم" بالفضل في الفوز لنجمه الجزائري بغداد بونجاح الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 9 و77.
فيديو : أهداف المباراة #السد 2 - 0 #الدحيل#كأس_قطر_2021pic.twitter.com/Aj6XIGYIli— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
وأنهى الدحيل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سلطان حسين البريك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
#كأس_قطر_2021 | شاهد لحظة طرد سلطان البريك لاعب #الدحيل !#قنوات_الكاس#الدحيل_السدpic.twitter.com/glbTpLnL1B— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
وذكر الحساب الرسمي للسد في "تويتر" أن لقب اليوم يحمل رقم 74 في تاريخ النادي بمختلف البطولات، وهو الثامن في بطولة الكأس.
#البطولة_74 🔝✌🏽#السد بطل #كأس_قطر_٢٠٢١ للمرة الثامنة تاريخياً ، والثانية على التوالي 💪🏽— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) February 26, 2021
#السد_الدحيل#QatarCup2021pic.twitter.com/jpcRBM8QNW
#السد بطل #كأس_قطر ٢٠٢١ للمره الثامنه في تاريخه .. #البطولة_74— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) February 26, 2021
الف مبروك pic.twitter.com/wFcekN9Qz2
ورفع لاعبو السد مدربهم الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، احتفالا بالتتويج.
المصدر: AlsaddSC/twitter