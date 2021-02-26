باريس سان جيرمان لا يرغب بمسلسل "مبابي" ويمنحه فرصة أخيرة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تريد حسم موقف نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، من التجديد في أسرع وقت.

وعلمت الصحيفة الإسبانية أن النادي الباريسي طالب مبابي بتوضيح موقفه سريعا من التجديد بمجرد انتهاء مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، وما زال اللاعب يرفض التوقيع على عقد التجديد.

There will be no Mbappe soap opera https://t.co/5rtnviN64fpic.twitter.com/olNyVVDULP — Pugilist Steve 🥊⚽️ (@PugilistSteve) February 26, 2021

إقرأ المزيد

وقال ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، إنه لا يمكن تأجيل قضية تجديد مبابي لفترة أطول.

كما وصل النادي إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات لتجديد عقد نيمار دا سليفا، لكن بي سي جي يخطط للاحتفاظ بكل من نيمار ومبابي معا حتى نهاية مونديال قطر على الأقل.



ولا ينوي سان جيرمان السماح لمبابي البالغ 22 عاما بالرحيل مجانا عند نهاية عقده، لذا يريد معرفة موقفه من الرحيل عن النادي.



ويخطط سان جيرمان لطرح مبابي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، مقابل 180 مليون يورو، في حال قرر عدم تجديد عقده.

المصدر: marca