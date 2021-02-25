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بالفيديو.. محمد صلاح يظهر على برج خليفة

الرياضة

بالفيديو.. محمد صلاح يظهر على برج خليفة
Reuters
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نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الخميس، فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 46 مليون شخص حول العالم.

ويظهر صلاح في الفيديو على واجهة برج خليفة الشهير في مدينة دبي الإماراتية أثناء تسويقه لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، وأرفقه بالقول: "أهلا بكم في مستقبل الرياضة".

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يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 17 هدفا متقدما بفارق هدفين عن أقرب مطارديه البرتغالي برونو فيرنانديز هداف مانشستر يونايتد صاحب الـ15 هدفا.

المصدر: mosalah/instagram

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