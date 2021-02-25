حارس ليفربول يخسر والده في حادث غرق بالبرازيل

تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي خبرا صادما بوفاة والده غرقا بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وقالت الشرطة البرازيلية في لافراس دو سولرويترز، إن والد أليسون البالغ 57 عاما، كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وتم العثور على جثة والد أليسون بيكر في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية بأنه قرر السباحة في النهر إلى أن لقي مصرعه غرقا.

Worrying story. "Alisson Becker's father José Becker disappeared today after diving into a dam in the Brazilian region of Lavras do Sul - 320km from Porto Alegre

Mr Becker was bathing in a family property when he disappeared after a dive." [Globo Esportes]https://t.co/K0s6WC1HHN — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) February 25, 2021

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وكان لوالد أليسون دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة إلى أن احترف اللعبة بشكل رسمي.

وانضم أليسون إلى "الريدز" في 2018 قادما من روما، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019.

كما يلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

المصدر:"وكالات"