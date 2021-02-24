هدف "صاروخي" في الوقت القاتل يمنح ريال مدريد الفوز على أتلانتا في دوري الأبطال (فيديو)

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على مضيفه أتلانتا الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي فيرلاند ميندي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ولعب أتلانتا معظم دقائق المباراة بعشرة لاعبين، بعد تعرض لاعبه السويسري ريمو فريولير للطرد في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء عقب تدخل عنيف على ميندي الذي كان منطلقا بسرعة نحو الشباك الإيطالية، اعتبره الحكم منع فرصة هدف محقق.

وبهذا الفوز خارج الديار، اقترب الفريق الملكي من التأهل للدور المقبل بانتظار مباراة الإياب المقررة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد في الـ16 من مارس المقبل.

🗒️ MATCH REPORT: Mendy's late strike for Real Madrid breaks ten-man hosts' resistance...



👀 Second-leg predictions?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: RT