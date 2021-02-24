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مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك مونشغلادباخ (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك مونشغلادباخ (فيديو)
Globallookpress Marton Monus
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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ الألماني بهدفين نظيفين بالمباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي، البرتغالي بيرناندو سيلفا والبرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقتين 29 و65 على الترتيب.

وبهذا الفوز، قطع مانشستر سيتي شوطا كبيرا لبلوغ دور الثمانية بانتظار مباراة الإياب بين الفريقين المقررة على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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