سبارتاك موسكو يضم نجم أياكس أمستردام

أعلن نادي سبارتاك موسكو اليوم الأربعاء تعاقده مع الدولي الهولندي كوينسي بروميس نجم أياكس أمستردام البالغ 29 عاما.

ونشر الحساب الرسمي لسبارتاك في "تويتر" صورة لكوينسي عند وصوله إلى موسكو اليوم لتوقيع العقد، وأرفقها بالقول: "كنا بانتظار التقاط هذه الصورة، كوينسي في موسكو".

We’ve been waiting for this picture! Quincy is in Moscow 🇷🇺#AntokhaIsBack 🎭 pic.twitter.com/88ByUXYTxr — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 24, 2021

وسبق للاعب الهولندي اللعب مع سبارتاك بين عامي 2014 و2018 وحقق مع نادي العاصمة الروسية لقبي الدوري وكأس السوبر، قبل انتقاله إلى إشبيلية الإسباني وبعدها إلى أياكس عام 2019 الذي كان يرتبط معه بعقد لغاية 30 يونيو 2024.

Thanks for everything, @QPromes! 🎭♥️



All the best in 🇷🇺 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 24, 2021

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من جهته، أعلن نادي أياكس أمستردام رحيل كوينسي عن النادي وانضمامه إلى سبارتاك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع شرط شرائه نهائيا في الصيف مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى مليونين ونصف كمتغيرات.

ولعب كوينسي مع أياكس في 53 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 22 هدفا.

يذكر أن كوينسي مثل المنتخب الهولندي في 47 مناسبة سجل خلالها سبعة أهداف.

المصدر: english.ajax.nl + sport-express.ru