كلوب يتنفس الصعداء بعد عودة نجمي ليفربول إلى التدريبات (صور)

تنفس الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، الصعداء اليوم الأربعاء بعد أن عاد ثنائي الفريق المصاب إلى التدريبات.

ونشر الحساب الرسمي للريدز في "تويتر" صورا لنجمه البرتغالي الشاب ديوغو غوتا، البالغ 24 عاما، وهو يشارك في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة ميدتيلاند الدنماركي ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الـ9 من ديسمبر الماضي.

Here he is 😍 pic.twitter.com/5iNYEHTc3k — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021

وتدرب غوتا منفردا طوال الأيام الماضية، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية لأول مرة صباح اليوم.

كما نشر "الريدز" صورا لصخرة دفاعه، الهولندي فيرجيل فان دايك وهو يتدرب منفردا، تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

يواصل فان دايك العمل الجاد في طريق عودته إلى اللياقة الكاملة💪 pic.twitter.com/39c2W4RSo2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 24, 2021

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وعانى ليفربول حامل اللقب كثيرا هذا الموسم من لعنة الإصابات التي حرمته من بعض نجومه، وخصوصا في خط الدفاع، ما انعكس على نتائج الفريق وأدى إلى تراجعه للمركز السادس على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

المصدر: LFC/twitter