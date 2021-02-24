توخيل: المخضرم جيرو يتدرب وكأن عمره 20 عاما

أشاد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، باحترافية المهاجم أوليفييه جيرو، بعدما سجل اللاعب الفرنسي المخضرم هدف الفوز 1-0 على أتليتيكو مدريد بركلة خلفية مزدوجة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف المهاجم البالغ 34 عاما في الدقيقة 68 في بوخارست يوم الثلاثاء، ليمنح تشيلسي الأفضلية، قبل استضافة مباراة إياب دور الستة عشر في ستامفورد بريدج في 17 مارس.

🏆 | دوري أبطال أوروبا🇪🇺

⚽️ | أتلتيكو مدريد 0 × 1 تشيلسي

🎯 | هدف جيرو 🤩👌🏻🖤 pic.twitter.com/s35Gd367Vx — احمد (@0I_9_) February 23, 2021

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وقال توخيل إنه من الرائع بالنسبة له العمل في المران مع جيرو، الذي أحرز 11 هدفا مع تشيلسي في كل المسابقات هذا الموسم.

وأضاف توخيل: "إنه يتدرب وكأن عمره 20 عاما. إنه شخص يملك مزيجا بين الجدية والبهجة خلال المران".

وتابع:"إنه يتحلى دائما بالإيجابية، وهو عنصر مهم في هذه التشكيلة".

وأضاف المدرب الألماني: "إنه يستمتع يوميا بأنه لاعب كرة قدم محترف على هذا المستوى، وهذا هو المطلوب منه".

المصدر: "رويترز"