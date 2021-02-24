 
مباشر

توخيل: المخضرم جيرو يتدرب وكأن عمره 20 عاما

الرياضة

توخيل: المخضرم جيرو يتدرب وكأن عمره 20 عاما
Reuters OCTAV GANEA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pu6c

أشاد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، باحترافية المهاجم أوليفييه جيرو، بعدما سجل اللاعب الفرنسي المخضرم هدف الفوز 1-0 على أتليتيكو مدريد بركلة خلفية مزدوجة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف المهاجم البالغ 34 عاما في الدقيقة 68 في بوخارست يوم الثلاثاء، ليمنح تشيلسي الأفضلية، قبل استضافة مباراة إياب دور الستة عشر في ستامفورد بريدج في 17 مارس.

إقرأ المزيد
مقصية جيرو تمنح تشيلسي فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (فيديو)
مقصية جيرو تمنح تشيلسي فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (فيديو)

وقال توخيل إنه من الرائع بالنسبة له العمل في المران مع جيرو، الذي أحرز 11 هدفا مع تشيلسي في كل المسابقات هذا الموسم.

وأضاف توخيل: "إنه يتدرب وكأن عمره 20 عاما. إنه شخص يملك مزيجا بين الجدية والبهجة خلال المران".

وتابع:"إنه يتحلى دائما بالإيجابية، وهو عنصر مهم في هذه التشكيلة".

وأضاف المدرب الألماني: "إنه يستمتع يوميا بأنه لاعب كرة قدم محترف على هذا المستوى، وهذا هو المطلوب منه".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا