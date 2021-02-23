"اليويفا" يلغي نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الثلاثاء، إلغاء نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاما للشباب والشابات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة بطولة الشباب في رومانيا اعتبارا من 30 يونيو، وبطولة الشابات في بيلاروس اعتبارا من 21 يوليو.

The #UEFAExCo today cancelled the 2021 UEFA Women’s and Men’s Under-19 Championships due to the Covid-19 pandemic and its effects on the staging of competitions.



Full story: 👇 — UEFA (@UEFA) February 23, 2021

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والعاصمة الرومانية بوخارست واحدة من 12 مدينة ستستضيف بطولة أمم أوروبا للرجال "يورو 2020" التي تأجلت من 2020 إلى صيف العام الحالي، ويتوقع أن يتخذ "اليويفا" قرارا بشأن خططه لهذه البطولة في الخامس من مارس المقبل.

وقال "اليويفا" في بيان: "اتخذت اللجنة التنفيذية في اليويفا هذا القرار بناء على القيود المفروضة حاليا على سفر الفرق".

وأضاف البيان: "أيدت الاتحادات الأعضاء في اليويفا هذا القرار رغم شعورنا جميعا بالأسف لعدم إقامة مسابقات للشباب هذا الموسم. تأتي صحة وسلامة اللاعبين الشبان في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة".

المصدر: رويترز