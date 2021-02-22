قرعة الكونفدرالية الإفريقية تسفر عن مواجهات عربية قوية

أسفرت قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم موسم 2020 -2021 التي سحبت اليوم الاثنين، عن عدة مواجهات عربية قوية.

وأبرز المواجهات العربية، ستكون بين بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية والرجاء البيضاوي المغربي ضمن المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الثانية سيتقابل نهضة بركان حامل اللقب مع شبيبة القبائل الجزائري.

وشهدت المجموعة الأولى تواجد وفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي.

ومن المحتمل أن تشهد المجموعة الثالثة مواجهة تونسية خالصة بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي.

ولم يحسم النجم الساحلي تأهله، حيث فاز بنتيجة 2-1 ذهابا خارج قواعده على يانغ بافولوز من إسواتيني، وسيحدد لقاء الإياب بين الفريقين المقرر في تونس غدا الثلاثاء هوية المتأهل.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

- المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وأهلي بنغازي الليبي.

- المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

- المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانغ بافولوز من إسواتيني، الصفاقسي التونسي، ساليتاس من بوركينا فاسو وجاراف السنغالي.

- المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي، بيراميدز المصري، نكانا الزامبي والفائز من لقاء نامبوغو التنزاني وبريميرو دو أوغوستو الأنغولي.

ar.cafonline.com

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وتنطلق منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة الأولى في الـ10 من مارس المقبل والثانية في الـ17 من الشهر ذاته، على أن تقام الجولات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أيام 4 و11 و21 و28 من شهر أبريل المقبل على التوالي.

وستقام منافسات ربع النهائي في 16 و23 مايو المقبل بنظام الذهاب والإياب، ثم تلعب منافسات نصف النهائي في 20 و27 يونيو المقبل، على أن يقام النهائي في الـ10 من يوليو المقبل.

المصدر: ar.cafonline.com