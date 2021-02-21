اتحاد الكرة المصري: قمة الأهلي والزمالك في رمضان

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، اقتراحا للجهات الأمنية لاستطلاع رأيها، في إقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني للدوري الممتاز خلال شهر رمضان.

وأرسل الاتحاد المصري، الذي يعقد اجتماعاته برئاسة أحمد مجاهد، منذ الأسبوع الماضي، اقتراح إقامة قمة الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان لاستطلاع رأي الجهات الأمنية قبل اعتماد جدول الدوري.

وبالنسبة لإجراءات وتعليمات القيد للموسم الجديد، فقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.

وبعد الاطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.

🔴 اتحاد الكرة في اجتماعه الممتد: استمرار عدم السماح للحراس الأجانب .. واقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان ...⬇️⬇️ قرر... Опубликовано EFA Воскресенье, 21 февраля 2021 г.

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وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.

وقرر الاتحاد، اليوم الأحد، الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس، ضمن تصفيات الأمم الأفريقية.

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

جاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعما لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.

كما قرر اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد اليوم، تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل، لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعت اللجنة إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنفذة لمشروع مركز المنتخبات الوطنية للاضطلاع على الأعمال الإنشائية بعد استئنافها، خاصة الملاعب بعد عرضها على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

المصدر: وكالات