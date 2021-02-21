وزير الشباب المصري: انتهاء أزمة طائرة الزمالك المتجهة للسنغال

أعلن نادي الزمالك وصول بعثته إلى السنغال لمواجهة فريقها تونغيت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الزمالك الرسمي على موقع "تويتر" صورا للاعبين وهم ينزلون من الطائرة، وعلق عيلها: "وصول فريقنا إلى السنغال لمواجهة تونغيث في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وصول فريقنا إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 🏆🛬 pic.twitter.com/X3MphhdTnu — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 21, 2021

وكان وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، قد أعلن انتهاء أزمة الزمالك وتوجه الطائرة الخاصة بالنادي إلى السنغال.

وناشد صبحي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد: "أي بعثة تسافر للخارج حتى لو على طائرة خاصة بمراجعة جميع الإجراءات والتصاريح اللازمة، حتى لا يحدث أي مشكلات".

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة على متن طائرة خاصة مساء أمس السبت، إلى السنغال لمواجهة فريق تونغيت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثماني ساعات، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة في الجزائر لحين الحصول على التصريح.

المصدر: وكالات