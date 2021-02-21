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شاهد.. ميسي يسجل هدفا تاريخيا

الرياضة

شاهد.. ميسي يسجل هدفا تاريخيا
/Albert Gea
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أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا تاريخيا في مرمى ضيفه قاديش، في مباراته رقم 506 بقميص فريقه برشلونة اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي هدف التقدم "للبلوغرانا" في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، على ملعب "كامب نو"، ليضيف قاديش إلى قائمة ضحاياه، ويصبح الفريق الـ38 الذي يزور شباكه في الليغا الإسبانية، من أصل 40 ناديا، باستثناء فريقي مورسيا وتشيريز.

واحتفل ليونيل ميسي (33 عاما) بأفضل طريقة، بمشاركته في المباراة 506 مع برشلونة، وحطم بذلك رقم الأسطورة تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع العملاق الكتالوني.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين الليغا مع زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

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وسجل ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة ولليغا، هدفه رقم 460 بقميص "البلوغرانا" خلال مسيرته معه حتى الآن، إضافة إلى صناعة 201 هدفا، و655 هدفا في جميع البطولات.

المصدر: RT 

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