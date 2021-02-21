شاهد.. ميسي يسجل هدفا تاريخيا
أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا تاريخيا في مرمى ضيفه قاديش، في مباراته رقم 506 بقميص فريقه برشلونة اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ميسي هدف التقدم "للبلوغرانا" في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، على ملعب "كامب نو"، ليضيف قاديش إلى قائمة ضحاياه، ويصبح الفريق الـ38 الذي يزور شباكه في الليغا الإسبانية، من أصل 40 ناديا، باستثناء فريقي مورسيا وتشيريز.
🎥 هدف الأسطورة ليو ميسي 😱🐐 pic.twitter.com/bbFNVfOvt4— MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) February 21, 2021
واحتفل ليونيل ميسي (33 عاما) بأفضل طريقة، بمشاركته في المباراة 506 مع برشلونة، وحطم بذلك رقم الأسطورة تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع العملاق الكتالوني.
506 – Lionel Messi has become the @FCBarcelona player with the most LaLiga appearances (506) surpassing Xavi Hernández (505). Historic. pic.twitter.com/tqQVb0b4Cj— OptaJose (@OptaJose) February 21, 2021
SFC— LaLiga (@LaLiga) February 21, 2021
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👑 ¡Messi hace historia al marcar contra 3⃣8⃣ EQUIPOS DIFERENTES en #LaLigaSantander! #LaLigaHistory#BarçaCádizpic.twitter.com/i7HGRHFiVZ
ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين الليغا مع زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.
وسجل ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة ولليغا، هدفه رقم 460 بقميص "البلوغرانا" خلال مسيرته معه حتى الآن، إضافة إلى صناعة 201 هدفا، و655 هدفا في جميع البطولات.
المصدر: RT