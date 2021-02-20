مقاتل يتعمد الخسارة تحت تهديد السلاح (فيديو)

اضطر البرازيلي ليوناردو باربوسا لخسارة متعمدة في نزاله أمام منافسه الأفغاني أحمد والي حوتاك، في بطولة "Truly Grand Fighting Championship" التي أقيمت في أفغانستان، لتلقيه تهديدات.

وسقط باربوسا على أرض الحلبة في الجولة الثانية بعد تلقيه ضربة بالركبة في البطن، متظاهرا بمعاناته من ألم شديد، ليضطر الحكم للتدخل وإيقاف النزال معلنا خسارة البرازيلي بالضربة الفنية القاضية.

TGFC 11 main event:



Ahmed Wali Hotak finishes Leonardo Barbosa with a knee to the body in the 2nd. Quite the reaction. Afghanistan crowd goes insane. #TGFC11pic.twitter.com/dDsURSLVgs — caposa (@Grabaka_Hitman) February 11, 2021

واعترف باربوسا بأنه سقط عمدا، لتعرضه للتهديد في غرفة تغيير الملابس من قبل رجل مسلح بمسدس، رآه المقاتل لاحقا بالقرب من القفص أثناء النزال.

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ونقل موقع "MMA Fighting" عن باربوسا قوله: "لقد تخليت عن القتال. في الجولة الثانية كانت تدور أفكار مختلفة في رأسي. لدي ابن وعائلة. استمر (الرجل) في الصراخ بحدة. اقترب من القفص بين الجولتين الأولى والثانية وبدأ يقول شيئا مشابها لما قاله في غرفة تغيير الملابس، ولكن بحدة أكبر".

وأضاف: "لقد كنت متفوقا في النزال، لقد فزت بالجولة الأولى، وكان تعرض خصمي لكسر في الأنف، وفي اليوم التالي احتاج لعملية جراحية، وأعتقد أنني كنت سأفوز، لكنني شعرت أنني لا أستطيع فعل أي شيء في هذه المواجهة".

ووصل ليوناردو باربوسا إلى أفغانستان من دون مدير أعماله، وجاءت مسحته للكشف عن بفيروس كورونا إيجابية.

وعرض المروج لبطولة "Truly Grand Fighting Championship" الفنون القتالية المختلطة "MMA" على المقاتل البرازيلي خوض نزال ثأري في مدينة دبي الإماراتية، في مايو المقبل.

المصدر: وكالات