الأسطورة "ذا روك" ينوي الترشح لمنصب رئيس أمريكا ولكن بشرط

كشف الأمريكي داوين جونسون، المعروف بـ"ذا روك" في المصارعة العالمية الترفيهية للمحترفية "WWE" أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، ولكن فقط "إذا كان هذا ما يريده الناس".

ونقلت صحيفة "USA Today" عن داوين جونسون، قوله: "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الناس. حقا أعني ذلك، وأنا لست متقلبا بأي شكل من الأشكال بإجابتي.. هذا يعود إلى الناس … لذا كنت أنتظر، وأستمع. سأضع إصبعي على النبض، وأذني على الأرض".

وكشف جونسون أيضًا في مقابلة حصرية مع The Sun، أنه سيكون منفتحًا على محاولة الترشح للرئاسة، وقال: "لم أكن لأحلم قط في أعنف أحلامي أنه كان بإمكاني أن أحظى بالمهنة التي كنت محظوظًا بما يكفي للحصول عليها".

ومنذ إعلانه عن اعتزاله للمرة الأولى المصارعة في عام 2004 والانتقال إلى التمثيل، جمع جونسون ثروة صافية مذهلة بلغت 243 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن داوين جونسون (48 عاما) متزوج حاليا من لورين هاشيان (36 عاما)، التي ارتبط بها في أغسطس 2019، ولديهما طفلان.

المصدر: وكالات