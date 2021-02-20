شاهد.. "الفتى الذهبي" هالاند يتلألأ من جديد بـ"مقصية" عالمية

استعاد فريق بوروسيا دورتموند ذاكرة الانتصارات على حساب مضيفه شالكه بفوزه عليه (4-0) في عقر داره، في "ديربي الرور" الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وتوهج النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، من جديد بتسجيله هدفين لأسود "الفيستيفال" في الدقيقتين (45 و79)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، الإنجليزي جادون سانتشو، البرتغالي رافاييل غيريرو، في الدقيقتين (42، و60) على الترتيب.

Казалось, Холанду уже некуда становиться еще круче. И тут он кладет ножницами в Рурском дерби 😱😱😱https://t.co/qHQxyspgwlpic.twitter.com/aR1dtuM4mR — Матч ТВ (@MatchTV) February 20, 2021

ERLING HAALAND SCORES AGAIN! HE'S OUT OF THIS WORLD. 👽🇳🇴 pic.twitter.com/MAmCA98SQ5 — HaalandReport 🇳🇴 (@HaalandReport) February 20, 2021

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ورفع "الفتى الذهبي" هالاند رصيده إلى 17 هدفا، بالرغم من غيابه عن عدد من المباريات بسبب الإصابة، معززا موقعه في المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي "البوندسليغا"، مقلصا الفارق إلى هدف بينه وبين صاحب مركز الوصافة البرتغالي أندريا سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

بينما يتربع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي بات يعرف بـ"ليفان-غول-سكي"، على عرش صدارة الهدافين برصيد 26 هدفا.

وحقق بوروسيا دورتموند أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب "البوندسليغا".

بينما يقبع شالكه في قاع ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط فقط.

المصدر: RT